Свердловское УФАС возбудило дело о картельном сговоре фирм депутата Серебренникова

В антимонопольной службе пояснили, что возбуждено дело по статье «О защите конкуренции».

Фирмы «САВ-Мед» и «САВ-Фарм» учреждены ГК «Радуга», которая принадлежит депутату на 95%. До ноября 2019 года он был владельцем аптеки «Вербена-Фарма».