Свердловское УФАС возбудило дело о картельном сговоре фирм депутата Серебренникова
Сегодня, 20:18ОбществоФото: официальный сайт заксобрания Свердловской области
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УФАС по Свердловской области выявило признаки нарушений законодательства о защите конкуренции между фирмами, связанными с ООО «Группа компаний „Радуга“», пишет «Коммерсант».
В антимонопольной службе пояснили, что возбуждено дело по статье «О защите конкуренции».
Проверки прошли компании ОО «САВ-Мед», ООО «САВ-Фарм», ООО Аптека «Вербена-Фарма» — все они подконтрольны депутату Заксобрания региона Александру Серебренникову.
Фирмы «САВ-Мед» и «САВ-Фарм» учреждены ГК «Радуга», которая принадлежит депутату на 95%. До ноября 2019 года он был владельцем аптеки «Вербена-Фарма».
Все компании занимаются торговлей фармацевтической продукцией и участвуют в госзакупках.
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