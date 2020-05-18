В детских садах Нижнего Тагила планируют добавить 270 дежурных групп

По ее словам, по согласованию с ведомством группы готовы добавлять поэтапно.

Сейчас в городе открыты 58 дежурных групп для тех детей, чьи родители работают на непрерывном производстве или в экстренных службах. Сейчас из-за окончания нерабочих дней и выхода на работу большинства тагильчан в мэрии решили поднять вопрос о введении дополнительных дежурных групп.