В детских садах Нижнего Тагила планируют добавить 270 дежурных групп
Сегодня, 19:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В детсадах Нижнего Тагила планируют открыть еще 270 дежурных групп. Однако такие меры должен сначала одобрить Роспотребнадзор, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на начальника управления образования Татьяну Удинцеву.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
По ее словам, по согласованию с ведомством группы готовы добавлять поэтапно.
Сейчас в городе открыты 58 дежурных групп для тех детей, чьи родители работают на непрерывном производстве или в экстренных службах. Сейчас из-за окончания нерабочих дней и выхода на работу большинства тагильчан в мэрии решили поднять вопрос о введении дополнительных дежурных групп.
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