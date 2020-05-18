В Нижнем Тагиле газовая служба возобновила техобслуживание в домах и квартирах
Сегодня, 11:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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АО «Газэкс», работающая в Нижнем Тагиле, возобновляет проведение технического обслуживания газового оборудования в квартирах и домах, которое было приостановлено из-за коронавируса, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области рекомендовано с 18 мая проводить в обычном режиме все плановые работы в жилых домах, а также связанные с деятельностью газораспределительных организаций.
Все сотрудники газовой компании, контактирующие с абонентами, обеспечены средствами защиты. Кроме того, перед рабочей сменой ежедневно проводится медицинский осмотр, а также соблюдаются все санитарные нормы.
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