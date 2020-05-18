В Нижнем Тагиле начались работы по реконструкции парка Победы
В Нижнем Тагиле начались демонтажные работы в рамках комплексного благоустройства парка Победы, сообщает «Тагильский рабочий».
Реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Стоимость проекта составляет 37,9 миллиона рублей.
Сквер был открыт в 1980-е годы вместе со строительством ГГМ. Это место является одним из наиболее популярных для отдыха.
Все озеленение в парке планируется сохранить и дополнительно высадить березы и рябины, а также засеять газоны. Кроме того, будут установлены беседки, лавочки и созданы велопарковки.
Дополнительно будут обустроены детские игровые комплексы, площадка для воркаута и уличные тренажеры, а также площадка для выгула собак.
Подрядчиком стал МУП «Тагилдорстрой». Его рабочие приступили к реконструкции 17 мая. Сначала была демонтирована плитка на Аллее пограничной славы. Это один из новых объектов парка Победы, открытый 28 мая 2018 года.
Аллея будет расширена до 4,5 метров, а также будет создана площадка для проведения памятных мероприятий перед монументом.