В Нижнем Тагиле начались работы по реконструкции парка Победы

Реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Стоимость проекта составляет 37,9 миллиона рублей.

Сквер был открыт в 1980-е годы вместе со строительством ГГМ. Это место является одним из наиболее популярных для отдыха.

Все озеленение в парке планируется сохранить и дополнительно высадить березы и рябины, а также засеять газоны. Кроме того, будут установлены беседки, лавочки и созданы велопарковки.

Дополнительно будут обустроены детские игровые комплексы, площадка для воркаута и уличные тренажеры, а также площадка для выгула собак.

Подрядчиком стал МУП «Тагилдорстрой». Его рабочие приступили к реконструкции 17 мая. Сначала была демонтирована плитка на Аллее пограничной славы. Это один из новых объектов парка Победы, открытый 28 мая 2018 года.