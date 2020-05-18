В рамках дела о ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле провели 167 судебных экспертиз

В целях возмещения ущерба, причиненного пайщикам, органами внутренних дел истребованы все данные о финансовом положении обвиняемого, наложен арест на три офисных помещения, принадлежащих фигуранту, а также на 11 единиц транспортных средств, зарегистрированных на подконтрольные ему фирмы. Куратором дела, которое состоит из 407 томов, была заместитель начальника отдела по расследованию организованной деятельности коррупционной направленности ГСУ ГУ МВД области подполковник юстиции Анна Демина.

С целью сбора доказательственной базы сыщиками и следователями проведено 167 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, компьютерно-технических, строительно-технических и почерковедческих. Сотрудниками ГУ МВД области допрошены в качестве потерпевших 829 граждан, заключивших договоры паевого участия и более 100 свидетелей. Следователями полиции изъяты, осмотрены и проанализированы более 10000 листов банковских и финансовых документов, прокомментировал Валерий Горелых.

Также он добавил, что часть денежных средств обманутых пайщиков, по предварительным данным, уходила на содержание магазина спутницы жизни одного из обвиняемых.

Судебное разбирательство обещает быть громким и долгим, сказал Горелых.

Напомним, в июне 2019 года дольщики ЖК «Тимирязевский» обратились в прокуратуру, так как квартиры им не были сданы застройщиком. Строительство должно было завершиться еще в 2018 году, однако первый дом жилого комплекса все еще не введен в эксплуатацию, а второй находится на стадии закладки фундамента. Работами занималось ООО «СУ-1», у которого, кроме того, скопился долг за аренду земли перед администрацией города в размере 10 миллионов рублей. Мэрия выиграла дело.

В августе 2019 года прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за нецелевого расходования средств дольщиков. В октябре Госжилинспекция начала поиск нового подрядчика для продолжения строительства ЖК «Тимирязевский».

В конце января администрация Нижнего Тагила нашла нового подрядчика — «Урал Инжиниринг». Компания согласилась проводить работы взамен на получение непроданных квартир, однако, поскольку жилплощади находятся в аресте, переговоры сорвались.

20 февраля Арбитражный суд Свердловской признал ООО «СУ-1» банкротом. В отношении должника открыто конкурсное производство.