В России через портал Госуслуг оформлены выплаты на 10 миллионов детей
Сегодня, 11:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Оформление выплаты на сумму в 10 тысяч рублей доступно на Госуслугах в течение шести дней. За это время было подано больше семи миллионов заявлений по ее оформлению, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
В общей сложности выплаты были оформлены для 10 миллионов детей.
Страница работает с 12 мая 2020 года. Выплату можно оформить непосредственно на портале, а также на специальном сайте Минкомсвязи.
С момента начала работы портала, данная услуга стала самой популярной. В пиковые моменты на портале оформляли больше трех тысяч заявлений в минуту, а в среднем данный показатель составил 1,5 тысячи в минуту.
Напомним, единовременная выплата будет осуществляться с 1 июня 2020 года. Средства выплачиваются на каждого из детей с трех до 16 лет. Подать заявление на портале Госуслуг можно до 1 октября 2020 года.
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