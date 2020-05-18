В России через портал Госуслуг оформлены выплаты на 10 миллионов детей

В общей сложности выплаты были оформлены для 10 миллионов детей.

Страница работает с 12 мая 2020 года. Выплату можно оформить непосредственно на портале, а также на специальном сайте Минкомсвязи.

С момента начала работы портала, данная услуга стала самой популярной. В пиковые моменты на портале оформляли больше трех тысяч заявлений в минуту, а в среднем данный показатель составил 1,5 тысячи в минуту.