В России ВУЗы планируют проведение экзаменов в дистанционном формате из-за пандемии

Об этом рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, если ситуация в отдельных регионах изменится к лучшему и стабилизируется, а также будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, которые позволят студентам вернуться в аудитории, то такой возможностью ВУЗы воспользуются.

Но мы настраиваемся и готовы не то, что по пессимистичному, а по реалистичному сценарию, если есть необходимость, организовать все дистанционно, сказал министр.

Глава ведомства отметил, что 23% ВУЗов оставили только защиту дипломов. Остальные решили не отменять госэкзамены и защиту дипломных работ. Кроме того, не исключено, что будут выделяться дополнительные бюджетные места, а стоимость платных останется на прежнем уровне.

9 мая министр предписал провести курсовые и выпускные экзамены дистанционно. Этим же приказом после 12 мая было продлено дистанционное обучение в ВУЗах.

Ранее глава Минобрнауки заявлял, что возможно будут перенесены сроки сдачи вступительных экзаменов. При этом, по словам Филькова, некоторые экзамены могут быть проведены дистанционно.