В состав Общественной палаты Екатеринбурга вошел сторонник храма у Театра драмы

В 2019 году преподаватель был членом рабочей группы в гордуме по выбору места для строительства храма святой Екатерины. Группа была создана после массовых протестов. Тогда Гавриленко заявлял, что представляет мнение «православной общественности». По информации издания, в рабочую группу по храму его направила Екатеринбургская епархия.