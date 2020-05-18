В состав Общественной палаты Екатеринбурга вошел сторонник храма у Театра драмы
Сегодня, 17:17ОбществоФото: скриншот с ролика на Youtube
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В Общественную палату Екатеринбурга по указу мэра города Александра Высокинского вошел преподаватель УрГУПС Александр Гавриленко, который год назад во время конфликта вокруг возведения храма в сквере у Театра драмы выступал за его строительство, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Гавриленко вошел в состав Общественной палаты вместо Алексея Романова.
В 2019 году преподаватель был членом рабочей группы в гордуме по выбору места для строительства храма святой Екатерины. Группа была создана после массовых протестов. Тогда Гавриленко заявлял, что представляет мнение «православной общественности». По информации издания, в рабочую группу по храму его направила Екатеринбургская епархия.
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