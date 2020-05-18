В Свердловской области больше 13 тысяч медиков получили доплаты за работу с COVID-19
Сегодня, 09:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что более 13 тысяч медиков получили дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусом в марте и апреле.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности выплаты были произведены 13 354 медикам. Сумма надбавок составила 174,4 миллиона рублей.
Он уточнил, что для стимулирующих выплат в бюджете запланировано 854,2 миллиона рублей в областном и федеральном бюджетах.
Однако от медиков продолжают поступать жалобы на отсутствие доплат или то, что они выплачены в меньшем размере. В связи с этим на портале «Госуслуги» была создана специальная форма, с помощью которой медики могут отправлять соответствующие жалобы.
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