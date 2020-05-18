В Свердловской области больше 13 тысяч медиков получили доплаты за работу с COVID-19

Он уточнил, что для стимулирующих выплат в бюджете запланировано 854,2 миллиона рублей в областном и федеральном бюджетах.

Однако от медиков продолжают поступать жалобы на отсутствие доплат или то, что они выплачены в меньшем размере. В связи с этим на портале «Госуслуги» была создана специальная форма, с помощью которой медики могут отправлять соответствующие жалобы.