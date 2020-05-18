В Свердловской области из-за паводка запустили лодочные и паромные переправы

Для уральцев было запущено пять лодок и четыре парома. За это отвечают местные администрации. Каждую переправу сотрудники МЧС проверили лично. Несколько из них действуют в Талицком, Верхотурском и Туринском городском округе, Байкаловском муниципальном районе.

Работают переправы ежедневно по утвержденному графику с учетом потребностей населения. Кроме того, паромы позволяют переправлять личный транспорт жителей. Ими пользуются не только местные жители, но и представители социальной и пенсионной служб.