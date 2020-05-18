В Свердловской области из-за паводка запустили лодочные и паромные переправы
Сегодня, 10:53ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Между 19 населенными пунктами Свердловской области запущены лодочные и паромные переправы в местах, где низководные мосты были подтоплены паводковыми водами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Для уральцев было запущено пять лодок и четыре парома. За это отвечают местные администрации. Каждую переправу сотрудники МЧС проверили лично. Несколько из них действуют в Талицком, Верхотурском и Туринском городском округе, Байкаловском муниципальном районе.
Работают переправы ежедневно по утвержденному графику с учетом потребностей населения. Кроме того, паромы позволяют переправлять личный транспорт жителей. Ими пользуются не только местные жители, но и представители социальной и пенсионной служб.
Работа переправ будет осуществляться до завершения половодья и восстановления автотранспортного и автомобильного сообщения.
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