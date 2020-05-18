В Свердловской области на 3,3% выросли цены на продукты
Сегодня, 23:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области за апрель цены на продукты выросли на 1,6%. К началу мая минимальный набор продуктов подорожал на 3,3%, пишет «Тагильский рабочий».
По данным Свердловскстата, за апрель на 9,2% поднялись цены на сахар, яйца подорожали на 8,4%, фрукты и овощи — на 7,9%, крупа и бобовые — на 4,3%. С начала 2020 года цены на продукты повысились на 7%.
Немного подорожали молочные продукты, хлеб, макароны, растительное и сливочное масло, мясо, птица и алкоголь. Рыба и морепродукты упали в цене на 0,3%.
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