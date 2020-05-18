В Свердловской области последние звонки пройдут дистанционно

В департаменте образования отметили, что каждая школа будет решать, когда провести последние звонки в дистанционном режиме.

Выпускники девятых классов получат аттестаты после 29 мая. Вручение пройдет в индивидуальном порядке в течение 10 дней после подписания приказа. Вручение также будет проходить в соответствии с установленными графиками.