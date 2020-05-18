В Свердловской области последние звонки пройдут дистанционно
Сегодня, 23:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Областное министерство образования и молодёжной политики Свердловской области дало рекомендации о проведении последних звонков в 2020 году в режиме онлайн, сообщает ОТВ.
Сюжеты: Коронавирус
В департаменте образования отметили, что каждая школа будет решать, когда провести последние звонки в дистанционном режиме.
Выпускники девятых классов получат аттестаты после 29 мая. Вручение пройдет в индивидуальном порядке в течение 10 дней после подписания приказа. Вручение также будет проходить в соответствии с установленными графиками.
Срок выдачи аттестатов для выпускников 11 классов будет установлен позднее.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей