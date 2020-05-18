ВКонтакте запускает групповые видеозвонки

На старте одновременно общаться в них могут до 8 человек. Пользователи прямо в соцсети легко отметят дни рождения, проведут планёрки, присоединятся к онлайн-тренировкам или обсудят учебные проекты. Также они могут общаться с любимыми авторами — например, победители конкурса VK Fest поучаствуют в групповом звонке с группой «кискис».

Функция доступна в последней версии мобильного приложения VK. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.

Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории VK в ближайшие дни.

Вячеслав Шебанов, руководитель команды мессенджера ВКонтакте:

«Сейчас видеозвонки — единственный способ проводить встречи с коллегами, видеться с близкими и участвовать в онлайн-занятиях, сохраняя режим самоизоляции. Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы».

Также ВКонтакте запускает конкурс, победители которого присоединятся к групповому видеозвонку с группой «кискис». Чтобы принять участие, нужно до 20:00 19 мая опубликовать историю с вопросом музыкантам и хештегом #звонинемолчи. Авторы самых интересных вопросов лично зададут их исполнителям. Количество историй от каждого участника не ограничено. Результаты конкурса будут опубликованы в сообществе VK Fest: vk.com/fest