«ХЗ Планта» в Нижнем Тагиле нарушил правила промышленной безопасности

«ХЗ Планта» в Нижнем Тагиле нарушил правила промышленной безопасности
«ХЗ Планта» в Нижнем Тагиле нарушил правила промышленной безопасности
Сегодня, 10:00ОбществоФото: Яндекс.Карты
Надзорные органы нашли нарушения правил промышленной безопасности в цехе подготовки производства утилизации (переработки) взрывчатых материалов на «ХЗ Планта» в Нижнем Тагиле.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору провела выездную плановую проверку на АО «ХЗ «Планта» в Нижнем Тагиле. Ранее цеху на улице Щорса, 1б был присвоен II класс опасности.

Предметом проверки стало соблюдение юрлицом обязательных требований в области промышленной безопасности. Были проведены осмотр и обследование опасного производственного объекта, используемых технических устройств и прилегающей территории. Проверяющие фиксировали все на фото и видео.

Кроме того, надзорные органы рассмотрели документы организации и оценили достоверность сведений, которые ранее «ХЗ Планта» предоставлял в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. Также было проведено учебно-тренировочное занятие на случай аварии или инцидента в цехе.

Результаты проверки показали что в цехе подготовки производства утилизации (переработки) взрывчатых материалов нарушается промышленная безопасность, так как присвоен не тот класс опасности. До 2 сентября 2021 года цеху необходимо присвоить I класс опасности.

Напомним, по результатам проверки, проведенной в 2020 году, на «ХЗ Планта» в Нижнем Тагиле было выявлено несоблюдение производственного контроля за нормативами выбросов загрязняющих веществ. Было выдано предписание устранить нарушение до 21 января 2021 года, однако этого сделано не было. В отношении предприятия был составлен протокол и вынесено новое предписание. Документы об административном правонарушении переданы в суд.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
проверкахимзаводПлантаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы