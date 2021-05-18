«ХЗ Планта» в Нижнем Тагиле нарушил правила промышленной безопасности

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору провела выездную плановую проверку на АО «ХЗ «Планта» в Нижнем Тагиле. Ранее цеху на улице Щорса, 1б был присвоен II класс опасности.
Предметом проверки стало соблюдение юрлицом обязательных требований в области промышленной безопасности. Были проведены осмотр и обследование опасного производственного объекта, используемых технических устройств и прилегающей территории. Проверяющие фиксировали все на фото и видео.
Кроме того, надзорные органы рассмотрели документы организации и оценили достоверность сведений, которые ранее «ХЗ Планта» предоставлял в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. Также было проведено учебно-тренировочное занятие на случай аварии или инцидента в цехе.
Результаты проверки показали что в цехе подготовки производства утилизации (переработки) взрывчатых материалов нарушается промышленная безопасность, так как присвоен не тот класс опасности. До 2 сентября 2021 года цеху необходимо присвоить I класс опасности.
Напомним, по результатам проверки, проведенной в 2020 году, на «ХЗ Планта» в Нижнем Тагиле было выявлено несоблюдение производственного контроля за нормативами выбросов загрязняющих веществ. Было выдано предписание устранить нарушение до 21 января 2021 года, однако этого сделано не было. В отношении предприятия был составлен протокол и вынесено новое предписание. Документы об административном правонарушении переданы в суд.