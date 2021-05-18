«ХЗ Планта» в Нижнем Тагиле нарушил правила промышленной безопасности

Напомним, по результатам проверки, проведенной в 2020 году, на «ХЗ Планта» в Нижнем Тагиле было выявлено несоблюдение производственного контроля за нормативами выбросов загрязняющих веществ. Было выдано предписание устранить нарушение до 21 января 2021 года, однако этого сделано не было. В отношении предприятия был составлен протокол и вынесено новое предписание. Документы об административном правонарушении переданы в суд.