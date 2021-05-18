Как идет комплексное благоустройство на «Пихтовых горах» в Нижнем Тагиле

Напомним, разработанный экологами и инженерами по охране и защите леса проект санитарной и ландшафтной рубки включает в себя несколько десятков единиц, общая площадь лесопарка составляет более 34 гектар. Работы по благоустройству «Пихтовых гор» будут проходить в два этапа — в 2021 и 2022 году. На реализацию первого этапа направлено 79,6 миллиона рублей, а второго — 64,4 миллиона. Подрядчик начал работы 15 апреля 2021 года. В соответствии с планом сначала на общественной территории обустроят прогулочные и велодорожки, смонтируют столбы освещения. Там, где наружу выходит скальная порода, планируется организация смотровой площадки и строительство ротонды. В 2022 году приступят к оборудованию игровых и спортивных площадок, скейт-парка, установке архитектурных форм. Также будет благоустроена автомобильная парковка со стороны улицы Калинина.