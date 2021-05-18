Как идет комплексное благоустройство на «Пихтовых горах» в Нижнем Тагиле

Как идет комплексное благоустройство на «Пихтовых горах» в Нижнем Тагиле
Как идет комплексное благоустройство на «Пихтовых горах» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:39ОбществоФото: TagilCity.ru
Место благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы» на Вагонке в Нижнем Тагиле посетила редакция TagilCity.ru. Рассказываем что уже сделано.
Видео:TagilCity.ru

На участке уже выкорчеваны старые деревья. Стволы распилены и ожидают вывоза. Въезд на территорию перегорожен бетонным бордюром. В лесу видны поваленные березки.

Фото:TagilCity.ru

Снята старая плитка с парапетов и пешеходной зоны.

Фото:TagilCity.ru

Рабочие также частично демонтировали бордюры. Территория огорожена забором со стороны тротуара.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, разработанный экологами и инженерами по охране и защите леса проект санитарной и ландшафтной рубки включает в себя несколько десятков единиц, общая площадь лесопарка составляет более 34 гектар. Работы по благоустройству «Пихтовых гор» будут проходить в два этапа — в 2021 и 2022 году. На реализацию первого этапа направлено 79,6 миллиона рублей, а второго — 64,4 миллиона. Подрядчик начал работы 15 апреля 2021 года. В соответствии с планом сначала на общественной территории обустроят прогулочные и велодорожки, смонтируют столбы освещения. Там, где наружу выходит скальная порода, планируется организация смотровой площадки и строительство ротонды. В 2022 году приступят к оборудованию игровых и спортивных площадок, скейт-парка, установке архитектурных форм. Также будет благоустроена автомобильная парковка со стороны улицы Калинина.

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