«Магнит» приобретает более 2,6 тысячи магазинов сети «Дикси» по всей стране

О том, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она через свое основное операционное дочернее общество АО «Тандер» может приобрести розничную сеть «ДИКСИ», сообщает пресс-служба ритейлера. В настоящее время под управлением сети, которую покупает «Магнит», находится 2 612 российских магазинов «Дикси» и 39 суперсторов под брендом «Мегамарт» с общей выручкой в почти 300 миллиардов рублей за 2020 год.