«Магнит» приобретает более 2,6 тысячи магазинов сети «Дикси» по всей стране

О том, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она через свое основное операционное дочернее общество АО «Тандер» может приобрести розничную сеть «ДИКСИ», сообщает пресс-служба ритейлера. В настоящее время под управлением сети, которую покупает «Магнит», находится 2 612 российских магазинов «Дикси» и 39 суперсторов под брендом «Мегамарт» с общей выручкой в почти 300 миллиардов рублей за 2020 год.
Общая площадь приобретаемых торговых объектов составляет 854 тысячи квадратных метров.
Супермаркетами «Мегамарт» и «Минимарт» в Свердловской и Тюменской областях, а также магазинами у дома «Дикси» в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах управляет Султанов Вячеслав Раисович. По данным ФНС, сумма доходов компании в 2020 году составила 50,8 миллиона рублей, а расходов — 4,4 миллиарда рублей.
Генеральным директором «Магнита» является Сергей Николаевич Галицкий. АО «ТАНДЕР» зарегистрировано в Краснодарском крае, размер уставного капитала — 1 миллиард рублей.
Кроме того, «Магнит» в рамках сделки также приобретет 5 распределительных центров, расположенных в столице России, Санкт-Петербурге и Челябинской области.
Мы планируем, что бизнес Дикси продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брэндом. Мы считаем, что персонал магазинов и головного офиса является одной из сильных сторон компании и приветствуем их как часть нашей объединенной команды, прокомментировал президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг.
На приобретение 100% акций DIXY Holding Limited, управляющей сетями «Дикси», будет потрачено прядка 92 миллиардов рублей. Завершить сделку после согласования ФАС планируется к 31 августа 2021 года.
Напомним, в начале мая сотрудников свердловских «Мегамартов» лишили премий, хотя многие из них в прошлом месяце работали даже больше, чем обычно. Такое решение руководство обосновало невыполнением планов в двух десятках магазинов. На недоплаты пожаловались сотрудники сети из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других городов региона. После публикации и запроса TagilCity.ru из-за недоплаты рабочим Государственная инспекция труда организовала внеплановую проверку сети «Мегамарт» в Свердловской области.