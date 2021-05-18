«Магнит» приобретает более 2,6 тысячи магазинов сети «Дикси» по всей стране

«Магнит» приобретает более 2,6 тысячи магазинов сети «Дикси» по всей стране
«Магнит» приобретает более 2,6 тысячи магазинов сети «Дикси» по всей стране
Сегодня, 15:05ОбществоФото: pixabay.com
Более 2,6 тысячи магазинов розничной сети «Дикси» в Москве, Санкт-Петербурге и в других регионах страны приобретает ритейлер «Магнит».

О том, что компания достигла соглашения, в соответствии с которым она через свое основное операционное дочернее общество АО «Тандер» может приобрести розничную сеть «ДИКСИ», сообщает пресс-служба ритейлера. В настоящее время под управлением сети, которую покупает «Магнит», находится 2 612 российских магазинов «Дикси» и 39 суперсторов под брендом «Мегамарт» с общей выручкой в почти 300 миллиардов рублей за 2020 год.

Общая площадь приобретаемых торговых объектов составляет 854 тысячи квадратных метров.

Супермаркетами «Мегамарт» и «Минимарт» в Свердловской и Тюменской областях, а также магазинами у дома «Дикси» в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах управляет Султанов Вячеслав Раисович. По данным ФНС, сумма доходов компании в 2020 году составила 50,8 миллиона рублей, а расходов — 4,4 миллиарда рублей.

Генеральным директором «Магнита» является Сергей Николаевич Галицкий. АО «ТАНДЕР» зарегистрировано в Краснодарском крае, размер уставного капитала — 1 миллиард рублей.

Кроме того, «Магнит» в рамках сделки также приобретет 5 распределительных центров, расположенных в столице России, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Мы планируем, что бизнес Дикси продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брэндом. Мы считаем, что персонал магазинов и головного офиса является одной из сильных сторон компании и приветствуем их как часть нашей объединенной команды, прокомментировал президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг.

На приобретение 100% акций DIXY Holding Limited, управляющей сетями «Дикси», будет потрачено прядка 92 миллиардов рублей. Завершить сделку после согласования ФАС планируется к 31 августа 2021 года.

Напомним, в начале мая сотрудников свердловских «Мегамартов» лишили премий, хотя многие из них в прошлом месяце работали даже больше, чем обычно. Такое решение руководство обосновало невыполнением планов в двух десятках магазинов. На недоплаты пожаловались сотрудники сети из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других городов региона. После публикации и запроса TagilCity.ru из-за недоплаты рабочим Государственная инспекция труда организовала внеплановую проверку сети «Мегамарт» в Свердловской области.

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