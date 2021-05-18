Названы причины смерти белого медведя в зоопарке Екатеринбурга

Названы причины смерти белого медведя в зоопарке Екатеринбурга
Названы причины смерти белого медведя в зоопарке Екатеринбурга
Сегодня, 13:07ОбществоФото: зоопарк.екатеринбург.рф
По итогам прокурорской проверки стали известны точные причины смерти белого медведя в зоопарке Екатеринбурга.

Сотрудники природоохранной прокуратуры в ходе надзорных мероприятий в МБУК «Екатеринбургский зоопарк» запросили акт падежа, заключение ветеринарного врача, а также результаты экспертизы патологоанатомического вскрытия и гистологического исследования.

Согласно экспертизе, выполненной сотрудниками кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО УрГАУ, смерть медведя наступила в результате кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени. Кроме того, при патологоанатомическом вскрытии в полости желудка животного обнаружено инородное тело (мяч), рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве резюмировали, что гибель белого медведя Умки показала, что сотрудниками зоопарка принимаются недостаточные меры по обеспечению безопасности животных, недопущению попадания инородных предметов в вольеры. В недостаточной мере в учреждении ведется и работа по пресечению нарушений правил поведения и общественного порядка посетителями на территории зоопарка.

По итогам прокурорской проверки в адрес директора зоопарка вынесено представление с требованием устранения выявленных нарушений.

Напомним, утром 20 апреля белый медведь по кличке Умка скончался в зоопарке Екатеринбурга. Несмотря на предупреждающие надписи, кто-то из посетителей бросил в вольер медведя детский мячик, который тот проглотил.

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