Названы причины смерти белого медведя в зоопарке Екатеринбурга

Сотрудники природоохранной прокуратуры в ходе надзорных мероприятий в МБУК «Екатеринбургский зоопарк» запросили акт падежа, заключение ветеринарного врача, а также результаты экспертизы патологоанатомического вскрытия и гистологического исследования.
Согласно экспертизе, выполненной сотрудниками кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО УрГАУ, смерть медведя наступила в результате кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени. Кроме того, при патологоанатомическом вскрытии в полости желудка животного обнаружено инородное тело (мяч), рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ведомстве резюмировали, что гибель белого медведя Умки показала, что сотрудниками зоопарка принимаются недостаточные меры по обеспечению безопасности животных, недопущению попадания инородных предметов в вольеры. В недостаточной мере в учреждении ведется и работа по пресечению нарушений правил поведения и общественного порядка посетителями на территории зоопарка.
По итогам прокурорской проверки в адрес директора зоопарка вынесено представление с требованием устранения выявленных нарушений.
Напомним, утром 20 апреля белый медведь по кличке Умка скончался в зоопарке Екатеринбурга. Несмотря на предупреждающие надписи, кто-то из посетителей бросил в вольер медведя детский мячик, который тот проглотил.