Названы причины смерти белого медведя в зоопарке Екатеринбурга

Согласно экспертизе, выполненной сотрудниками кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО УрГАУ, смерть медведя наступила в результате кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени. Кроме того, при патологоанатомическом вскрытии в полости желудка животного обнаружено инородное тело (мяч), рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.