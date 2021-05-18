Новый исполняющий обязанности природоохранного прокурора назначен в Нижнем Тагиле

С декабря 2015 года по февраль 2018 года вновь работал в должностях помощника и старшего помощника в прокуратуре Первоуральска. После, до апреля 2018 года, занимал должность в прокуратуре Свердловской области в отделе по обеспечению участия прокурора в арбитражном процессе. А затем был назначен на должность заместителя прокурора Полевского, где проработал до апреля 2021 года.