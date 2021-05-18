Новый исполняющий обязанности природоохранного прокурора назначен в Нижнем Тагиле

Новый исполняющий обязанности природоохранного прокурора назначен в Нижнем Тагиле
Новый исполняющий обязанности природоохранного прокурора назначен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Новым исполняющий обязанности природоохранного прокурора в Нижнем Тагиле стал Александр Мягков.

Меня назначили на должность заместителя нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора, а сейчас временно исполняю обязанности в этой должности, рассказал редакции TagilCity.ru Александр Мягков.

Александр Дмитриевич Мягков является младшим советником юстиции. С июля 2013 года по ноябрь 2014 года работал помощником прокурора Первоуральска. Затем год проходил службу в вооруженных силах РФ.

С декабря 2015 года по февраль 2018 года вновь работал в должностях помощника и старшего помощника в прокуратуре Первоуральска. После, до апреля 2018 года, занимал должность в прокуратуре Свердловской области в отделе по обеспечению участия прокурора в арбитражном процессе. А затем был назначен на должность заместителя прокурора Полевского, где проработал до апреля 2021 года.

Мягков отметил, что граждане по интересующим вопросам могут обращаться в приемные дни: понедельник и вторник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Напомним, Денис Исаков, который был природоохранным прокурором в Нижнем Тагиле с 2016 года, возглавил прокуратуру Кушвы в феврале 2021 года. После него исполняющим обязанности стал его заместитель Роберт Слепухин, который ушел на пенсию. Затем должность занял Денис Желябовский.

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