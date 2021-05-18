Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге 25 июня

Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге 25 июня
Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге 25 июня
Сегодня, 15:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге 25 июня в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо» с участием звездных ведущих и артистов.

Программа общегородского выпускного вечера уже опубликована на сайтах некоторых екатеринбургских школ. В ней говорится, что в общегородском празднике для выпускников примут участие известные ведущие Тимур Родригез, Анастасия Ивлеева, Екатерина Варнава и Антон Зайцев, а также группа Artik& Asti, Клава Кока, Мот и другие.

Окончательная программа выпускного и список участников еще дорабатываются, они будут утверждены на пресс-конференции, посвященной общегородскому выпускному, сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию Екатеринбурга.

Напомним, последний звонок в завершение учебного года прозвенит для выпускников школ Екатеринбурга 21 мая. Вручение аттестатов выпускникам 9-х классов состоится 23 июня, а 11-классникам 1 июля.

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