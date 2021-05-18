Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге 25 июня

Программа общегородского выпускного вечера уже опубликована на сайтах некоторых екатеринбургских школ. В ней говорится, что в общегородском празднике для выпускников примут участие известные ведущие Тимур Родригез, Анастасия Ивлеева, Екатерина Варнава и Антон Зайцев, а также группа Artik& Asti, Клава Кока, Мот и другие.
Окончательная программа выпускного и список участников еще дорабатываются, они будут утверждены на пресс-конференции, посвященной общегородскому выпускному, сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию Екатеринбурга.
Напомним, последний звонок в завершение учебного года прозвенит для выпускников школ Екатеринбурга 21 мая. Вручение аттестатов выпускникам 9-х классов состоится 23 июня, а 11-классникам 1 июля.