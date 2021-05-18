Общегородской выпускной пройдет в Екатеринбурге 25 июня

Программа общегородского выпускного вечера уже опубликована на сайтах некоторых екатеринбургских школ. В ней говорится, что в общегородском празднике для выпускников примут участие известные ведущие Тимур Родригез, Анастасия Ивлеева, Екатерина Варнава и Антон Зайцев, а также группа Artik& Asti, Клава Кока, Мот и другие.