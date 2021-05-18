Расследование по делу опального отца Сергия завершено в Москве

Напомним, в конце декабре 2020 года экс-схиигумен Сергий был задержан в процессе штурма Среднеуральского женского монастыря и доставлен в Москву. Его арестовали на два месяца, а 5 апреля Московский городской суд принял решение оставить без изменений апелляцию на решение Басманного районного суда об аресте Сергия. Теперь Николай Романов останется под стражей до 28 мая 2021 года.