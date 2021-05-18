Расследование по делу опального отца Сергия завершено в Москве

Расследование по делу опального отца Сергия завершено в Москве
Расследование по делу опального отца Сергия завершено в Москве
Вчера, 22:57ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Москве завершилось предварительное следствие в отношении бывшего схимонаха Сергия, который является основателем Среднеуральского женского монастыря.

По словам адвоката Павла Бабикова, в деле Николая Романова остались обвинения по трем уголовным статьям.

В утяжеление дополнительных обвинений не предъявлялось,подчеркнул адвокат.

Сергий обвиняется в склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. На данный момент адвокаты приступают к ознакомлению с материалами дела, состоящему из нескольких десятков томов, пишет Е1.

Павел Бабиков отметил, что дальше Сергия ожидает суд. Предполагается, что он состоится в июне.

Напомним, в конце декабре 2020 года экс-схиигумен Сергий был задержан в процессе штурма Среднеуральского женского монастыря и доставлен в Москву. Его арестовали на два месяца, а 5 апреля Московский городской суд принял решение оставить без изменений апелляцию на решение Басманного районного суда об аресте Сергия. Теперь Николай Романов останется под стражей до 28 мая 2021 года.

Материалы по теме:
судМосквасхиигумен Сергийсреднеуральский женский монастырь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы