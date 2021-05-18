Расследование по делу опального отца Сергия завершено в Москве

По словам адвоката Павла Бабикова, в деле Николая Романова остались обвинения по трем уголовным статьям.
В утяжеление дополнительных обвинений не предъявлялось,подчеркнул адвокат.
Сергий обвиняется в склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. На данный момент адвокаты приступают к ознакомлению с материалами дела, состоящему из нескольких десятков томов, пишет Е1.
Павел Бабиков отметил, что дальше Сергия ожидает суд. Предполагается, что он состоится в июне.
Напомним, в конце декабре 2020 года экс-схиигумен Сергий был задержан в процессе штурма Среднеуральского женского монастыря и доставлен в Москву. Его арестовали на два месяца, а 5 апреля Московский городской суд принял решение оставить без изменений апелляцию на решение Басманного районного суда об аресте Сергия. Теперь Николай Романов останется под стражей до 28 мая 2021 года.