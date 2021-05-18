Спектакль нижнетагильского театра кукол взял диплом на международном фестивале

Награда была присвоена жюри фестиваля в номинации «Самое оригинальное исполнение».
Спектакль «Аленький цветочек» постановщика Натальи Молокановой и художника Анастасии Гончаровой был впервые показан зрителям в 2019 году.
Награда «Театра кукол — без границ» не первый успех сказки «Аленький цветочек». В ноябре 2019 года она получила спецдиплом «Лучший спектакль для детей» на международном фестивале «Коляда-Plays 2019», рассказали в пресс-службе Нижнетагильского театра кукол.
Напомним, 18 и 19 июня Нижнетагильский и Екатеринбургский театры кукол в июне примут участие в региональном обменном гастрольном проекте, который был реализован с помощью министерства культуры Свердловской области. В первый день в Нижнем Тагиле покажут спектакль «Курочка Ряба», а на следующий день трагикомедию «Хармс», которая стала одной из самых громких премьер прошлого театрального сезона в столице Среднего Урала.