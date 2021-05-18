Спектакль нижнетагильского театра кукол взял диплом на международном фестивале

Напомним, 18 и 19 июня Нижнетагильский и Екатеринбургский театры кукол в июне примут участие в региональном обменном гастрольном проекте, который был реализован с помощью министерства культуры Свердловской области. В первый день в Нижнем Тагиле покажут спектакль «Курочка Ряба», а на следующий день трагикомедию «Хармс», которая стала одной из самых громких премьер прошлого театрального сезона в столице Среднего Урала.