Спектакль нижнетагильского театра кукол взял диплом на международном фестивале

Спектакль нижнетагильского театра кукол взял диплом на международном фестивале
Спектакль нижнетагильского театра кукол взял диплом на международном фестивале
Сегодня, 15:44ОбществоФото: Нижнетагильский театр кукол
Моноспектакль нижнетагильского театра кукол «Аленький цветочек» взял диплом за лучший спектакль на международном фестивале «Театр кукол — без границ» в Москве.

Награда была присвоена жюри фестиваля в номинации «Самое оригинальное исполнение».

Спектакль «Аленький цветочек» постановщика Натальи Молокановой и художника Анастасии Гончаровой был впервые показан зрителям в 2019 году.

Награда «Театра кукол — без границ» не первый успех сказки «Аленький цветочек». В ноябре 2019 года она получила спецдиплом «Лучший спектакль для детей» на международном фестивале «Коляда-Plays 2019», рассказали в пресс-службе Нижнетагильского театра кукол.

Напомним, 18 и 19 июня Нижнетагильский и Екатеринбургский театры кукол в июне примут участие в региональном обменном гастрольном проекте, который был реализован с помощью министерства культуры Свердловской области. В первый день в Нижнем Тагиле покажут спектакль «Курочка Ряба», а на следующий день трагикомедию «Хармс», которая стала одной из самых громких премьер прошлого театрального сезона в столице Среднего Урала.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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