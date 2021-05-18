Ученый прокомментировал нашествие гадюк на Шарташе в Екатеринбурге

Ученый ответил на вопрос, почему на Шарташе в Екатеринбурге местные жители все чаще начали встречать ядовитых змей.

По словам очевидцев, гадюки ползают прямо по прогулочным дорожкам. Заведующий лабораторией функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук Владимир Вершинин заявил, что сложившаяся ситуация абсолютно нормальна, поскольку количество змей может быть связано с реконструкцией Шарташского лесопарка. По словам ученого, новая дорога перекрыла часть путей миграции лягушек и грызунов, поэтому гадюки начали мигрировать вслед за пропитанием. Также Владимир Вершинин отметил жаркую погоду, которая, вероятно, увеличила активность грызунов, за которыми охотятся змеи, пишет Е1. Напомним, в Свердловской области заработала «горячая» линия по клещам. На 17 мая нападению насекомых подверглись 12 тысяч жителей региона. Из них боле 2,8 тысячи — дети до 17 лет. «Горячая» линия активна с 17 по 28 мая с 9.00 до 17.00. 12 тысяч укусов: в Свердловской области открылась горячая линия по клещам

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