Удочеренная испанцами уроженка Свердловской области ищет мать и брата

26-летняя уроженка Свердловской области из Барселоны ищет мать и брата. Она родилась в 1995 году в Ревде, а спустя 2 года была удочерена испанцами.

Мать отказалось от Анны еще в роддоме и о родителях девушка практически ничего не знает. Ей известны только имена из свидетельства о рождении: мать — Татьяна Курпат, отец — Андрей Курпат. Однако в «отказной» роженица указала, что отца у ребенка нет, а она не состоит в браке, сообщает Е1. От приемных родителей из Испании свердловчанка узнала, что у нее есть старший брат. Помогает в поиске родных девушке, которая не говорит по-русски, соотечественница из Барселоны. Анна пыталась искать информацию в интернете и предполагает, что ее российская семья могла переехать в Нижний Новгород, рассказала изданию россиянка. Напомним, ищущую родственников в Нижнем Тагиле лесбиянку из Америки затравили в соцсетях за однополый брак. Девушка уже семь лет пытается найти родных в России, но пока безрезультатно. Ищущую родственников в Нижнем Тагиле лесбиянку из Америки затравили в соцсетях

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