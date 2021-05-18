Устроивший резню у ж/д вокзала екатеринбуржец находится без сознания

Устроивший резню у ж/д вокзала екатеринбуржец находится без сознания
Устроивший резню у ж/д вокзала екатеринбуржец находится без сознания
Сегодня, 08:31ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Зарезавший трех человек у ж/д вокзала екатеринбуржец находится без сознания в больницу, куда он доставлен с ранением в области груди. Следователи пока не могут произвести допрос.

В данный момент подозреваемому оказывают помощь медики 23 городской больницы. По предварительной информации мужчина получил ножевое ранение. Уточняется, есть ли огнестрельное ранение, сообщает ТАСС.

Полиция установила личность нападавшего. Им оказался 34-летний житель Туринского района Свердловской области гражданин Кукушкин. Как отметил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, он уже был ранее судим, а в данный момент является безработным.

Правоохранительные органы продолжают выяснять точные обстоятельства инцидента и устанавливают личности погибших.

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Напомним, 17 мая мая зарезавший троих собутыльников мужчина из-за пьяного конфликта был подстрелен полицейскими в Екатеринбурге.

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