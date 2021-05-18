В СК опровергли недавнее задержание зарезавшего троих человек в Екатеринбурге мужчины

В СК опровергли недавнее задержание зарезавшего троих человек в Екатеринбурге мужчины
В СК опровергли недавнее задержание зарезавшего троих человек в Екатеринбурге мужчины
Сегодня, 10:52ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В СКР опровергли задержание в начале марта в Ревде мужчины, который зарезал троих человек в Екатеринбурге. В ведомстве отметили, что распространяемая некоторыми СМИ информация не соответствует действительности.

Ранее некоторые региональные СМИ сообщали, что 34-летнего подозреваемого, устроившего резню у ж/д вокзала в Екатеринбургег, 5 марта задерживали в Ревде полицейские. По данным источника 66.RU, в этот день оперативники, прибывшие на вызов, выяснили, что мужчина бегал за своим оппонентом с топором, угрожая его убить.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области опровергли информацию о том, что ведомство занималось расследованием данного дела, отметив, что ранее в отношении подозреваемого в убийстве трех человек, уголовных дел в Следственном комитете не расследовалось.

В этой связи распространенные в ряде СМИ сведения о том, что следователи СКР по городу Ревда в начале марта текущего года якобы не усмотрели в действиях гражданина состава преступления, полностью не соответствует действительности, прокомментировали TagilCity.ru в ведомстве.

Там уточнили, что в рамках расследования уголовного дела об убийстве троих человек в Екатеринбурге, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа следователями будут установлены не только обстоятельства произошедшего, а также причины, которые привели к трагедии. В частности, планируется проверить, поступали ли в отношении подозреваемого ранее сообщения о совершении им противоправных действий и какие меры были приняты.

Напомним, тройное убийство в парке Екатеринбурга произошло 17 мая. В данный момент устроивший резню у ж/д вокзала находится без сознания, его не могут допросить следователи, устанавливающие все обстоятельства происшествия.

Сюжеты:
Екатеринбург
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