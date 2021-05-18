В Сочи высадили редкие виды сосен

В Сочи на набережной реки Псахе и на верхней приморской набережной вблизи Российского международного олимпийского университета (РМОУ) высадили редкие виды сосен - пицундские и алеппские. Экологическую акцию инициировала “Юниверсити Плаза” при поддержке администрации города.

Директор городского департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Александр Мамлай отметил, что природа - одно из главных богатств города Сочи, поэтому важно сохранять его “зеленый купол”. Мамлай выразил признательность “Юниверсити Плаза” за организацию высадки краснокнижных деревьев, сообщает “Интерфакс”. Директор экологического экспертного центра "Мир ЭКО" Роман Романов добавил, что в Сочи часто проходят экологические акции, но их редко инициируют частные компании. Исполнительный директор компании “Юниверсити Плаза” Олег Удачин подчеркнул, что компания активно поддерживает благосостояние города. Так, при ее активном участии были отреставрированы фонтаны у зала “Фестивальный”, произведено озеленение территории одной из школ, отремонтирована лестница, ведущая к приморской набережной. По словам Удачина, высадка деревьев продолжает эти традиции.

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