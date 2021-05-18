Жителя Нижнего Тагила с наркотиками сняли с поезда Москва — Владивосток

Жителя Нижнего Тагила с наркотиками сняли с поезда Москва — Владивосток
Жителя Нижнего Тагила с наркотиками сняли с поезда Москва — Владивосток
Сегодня, 16:47ОбществоФото: скриншот видео УТ МВД России по СФО
27-летнего жителя Нижнего Тагила сняли с поезда Москва — Владивосток за хулиганство. В отделе полиции он попытался проглотить наркотики, чтобы уничтожить вещественные доказательства.

Мужчину сняли поезда на станции Барабинск из-за нарушение общественного порядка. Когда тагильчанина доставили в дежурную часть для разбирательства по административному правонарушению за мелкое хулиганство сотрудники полиции, он достал из кармана наркотики и попытался проглотить их.

Благодаря бдительности и оперативным действиям сотрудников транспортной полиции данная попытка была пресечена. В ходе проведения личного досмотра правонарушителя, помимо пакетика был изъят шприц с запрещенным веществом, рассказали подробности инцидента в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Экспертиза показала, что в изъятом пакетике находилась марихуна общей массой 4,8 грамма, а в шприце — следы «мефедрона».

За «незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» молодой человек был привлечен к ответственности по статье 6.8 КоАП РФ.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток.

Напомним, трех жителей Нижнего Тагила будут судить за незаконный сбыт наркотиков через интернет. Уголовное дело в начале апреля было направлено суд, молодым людям грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
наркотикиполицияМоскваобществотагильчанинпоездвладивостокНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы