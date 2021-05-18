За «незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» молодой человек был привлечен к ответственности по статье 6.8 КоАП РФ.