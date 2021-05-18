Мужчину сняли поезда на станции Барабинск из-за нарушение общественного порядка. Когда тагильчанина доставили в дежурную часть для разбирательства по административному правонарушению за мелкое хулиганство сотрудники полиции, он достал из кармана наркотики и попытался проглотить их.
Благодаря бдительности и оперативным действиям сотрудников транспортной полиции данная попытка была пресечена. В ходе проведения личного досмотра правонарушителя, помимо пакетика был изъят шприц с запрещенным веществом, рассказали подробности инцидента в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Экспертиза показала, что в изъятом пакетике находилась марихуна общей массой 4,8 грамма, а в шприце — следы «мефедрона».
За «незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» молодой человек был привлечен к ответственности по статье 6.8 КоАП РФ.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток.
Напомним, трех жителей Нижнего Тагила будут судить за незаконный сбыт наркотиков через интернет. Уголовное дело в начале апреля было направлено суд, молодым людям грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.