8 лет тюрьмы получил пьяный водитель из Алапаевска за смерть двух пассажиров

Следствие установило, что в сентябре 2021 года свердловчанин употреблял спиртное вместе с друзьями в поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском. Затем он сел за руль Ford Focus и поехал по улице Ленина, при этом в салоне иномарки находились два не пристегнутых пассажира.
Водитель превысил разрешенную скорость и не справился с управлением. Он съехал с дороги в водосточную канаву и врезался в дерево. В результате оба пассажира погибли на месте аварии.
Помимо тюремного срока, виновник ДТП должен выплатить 200 тысяч рублей родственникам обоих умерших. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, 18 мая на трассе «Пермь — Екатеринбург» водитель Skania наехал на КАМАЗ, который закрывал рабочих. В результате ДТП погиб водитель грузовика и трое жителей Ревды, чинящих ограждение.