8 лет тюрьмы получил пьяный водитель из Алапаевска за смерть двух пассажиров

К восьми годам колонии общего режима приговорен водитель из Алапаевска, который сел пьяным за руль. Из-за него погибли два пассажира, ехавшие в иномарке.

Следствие установило, что в сентябре 2021 года свердловчанин употреблял спиртное вместе с друзьями в поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском. Затем он сел за руль Ford Focus и поехал по улице Ленина, при этом в салоне иномарки находились два не пристегнутых пассажира. Водитель превысил разрешенную скорость и не справился с управлением. Он съехал с дороги в водосточную канаву и врезался в дерево. В результате оба пассажира погибли на месте аварии. Помимо тюремного срока, виновник ДТП должен выплатить 200 тысяч рублей родственникам обоих умерших. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Напомним, 18 мая на трассе «Пермь — Екатеринбург» водитель Skania наехал на КАМАЗ, который закрывал рабочих. В результате ДТП погиб водитель грузовика и трое жителей Ревды, чинящих ограждение. Подробности ДТП с умершими рабочими на трассе Пермь — Екатеринбург рассказали в ГИБДД 5 Фото Подробности аварии, в которой погибли трое дорожных рабочих и водитель грузовика, рассказали в ГИБДД.

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