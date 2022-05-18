8 лет тюрьмы получил пьяный водитель из Алапаевска за смерть двух пассажиров

8 лет тюрьмы получил пьяный водитель из Алапаевска за смерть двух пассажиров
8 лет тюрьмы получил пьяный водитель из Алапаевска за смерть двух пассажиров
Вчера, 18:03ОбществоФото: 1MI
К восьми годам колонии общего режима приговорен водитель из Алапаевска, который сел пьяным за руль. Из-за него погибли два пассажира, ехавшие в иномарке.

Следствие установило, что в сентябре 2021 года свердловчанин употреблял спиртное вместе с друзьями в поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском. Затем он сел за руль Ford Focus и поехал по улице Ленина, при этом в салоне иномарки находились два не пристегнутых пассажира.

Водитель превысил разрешенную скорость и не справился с управлением. Он съехал с дороги в водосточную канаву и врезался в дерево. В результате оба пассажира погибли на месте аварии.

Помимо тюремного срока, виновник ДТП должен выплатить 200 тысяч рублей родственникам обоих умерших. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, 18 мая на трассе «Пермь — Екатеринбург» водитель Skania наехал на КАМАЗ, который закрывал рабочих. В результате ДТП погиб водитель грузовика и трое жителей Ревды, чинящих ограждение.

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