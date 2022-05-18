Дочернее предприятие Google в России будет инициировать свое банкротство. Представители фирмы планируют обращаться в суд с соответствующим заявлением. Об этом стало известно благодаря уведомлению, которое находится на Федресурсе.
Согласно сообщению, фирма с 22 марта предрекает себе невозможность исполнения финансовых обязательств.
По данным «Интерфакса», сейчас на Google наложен штраф на сумму свыше 7.2 млрд рублей. Долги фирма должна была погасить до 19 марта. В мае приставы ввели в отношении компании дело о принудительно взыскании средств.
Помимо этого, фирму несколько раз оштрафовали за неудаление с Youtube контента, признанного в России запрещенным.