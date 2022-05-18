Дочернее предприятие Google в России будет инициировать свое банкротство

Дочернее предприятие Google в России будет инициировать свое банкротство
Дочернее предприятие Google в России будет инициировать свое банкротство
Вчера, 16:52ОбществоФото: pixabay.com
«Дочка» российского Google уходит с рынка из-за финансовых трудностей.

Дочернее предприятие Google в России будет инициировать свое банкротство. Представители фирмы планируют обращаться в суд с соответствующим заявлением. Об этом стало известно благодаря уведомлению, которое находится на Федресурсе.

Согласно сообщению, фирма с 22 марта предрекает себе невозможность исполнения финансовых обязательств.

По данным «Интерфакса», сейчас на Google наложен штраф на сумму свыше 7.2 млрд рублей. Долги фирма должна была погасить до 19 марта. В мае приставы ввели в отношении компании дело о принудительно взыскании средств.

Помимо этого, фирму несколько раз оштрафовали за неудаление с Youtube контента, признанного в России запрещенным.

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