Доступность жилья включили в нацпроект "20 главных событий России за 20 лет"

Доступность жилья включили в нацпроект "20 главных событий России за 20 лет"
Доступность жилья включили в нацпроект "20 главных событий России за 20 лет"
Вчера, 23:59ОбществоФото: pixabay.com
Холдинг 1MI при поддержке автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (ИРИ) представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет».

В рамках проекта социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, что в современной истории в большей степени повлияло на жизнь молодежи.

Ключевые вопросы исследования задают участникам фокус-групп по всей стране. Опрос проводят среди граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом пишет mkset.ru.

После Октябрьской революции были особые представления о комфортном и качественном жилье для пролетариата. А в СССР наличие индивидуального жилья признали одной из базовых составляющих благополучия гражданина. Поначалу отдельную площадь выделяли в порядке очереди, как правило для семей. Одиноким гражданам предоставляли места в общежитии.

При этом улучшения жилищных условий можно было требовать только в случае подтвержденного дефицита площади: менее девяти квадратных метров на человека. Дефицит жилплощади давал право встать в очередь на квартиру. Затем за период в пять-семь лет, на которые обычно растягивалась очередь, в семье рождался ребенок. И только при выполнении всех этих условий у пары возникал шанс переехать в отдельную двухкомнатную квартиру.

Теперь квартиру не нужно ждать: ее можно купить любому человеку. В 2020 году в России отметили исторический максимум по числу заключенных ипотечных сделок – более 10 тысяч. Государственное субсидирование сделало возможным снижение ставки по ипотеке до льготных 5-6%. Выросший размер маткапитала позволил многим семьям с детьми использовать выплату в качестве первоначального взноса.

Некоторые банки начали принимать сертификаты материнского капитала в счет первого взноса еще до достижения ребенком трехлетия. По данной схеме размер кредита сначала увеличивали на сумму, равную номиналу сертификата, а потом пересчитывали обратно.

С 2000 года объем ввода в эксплуатацию нового жилья по стране вырос в три раза. По данным Росстата, 13% жителей России планируют улучшить свои жилищные условия в ближайшее время. И каждый пятый из них собирается строить частный дом.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы