Доступность жилья включили в нацпроект "20 главных событий России за 20 лет"

При этом улучшения жилищных условий можно было требовать только в случае подтвержденного дефицита площади: менее девяти квадратных метров на человека. Дефицит жилплощади давал право встать в очередь на квартиру. Затем за период в пять-семь лет, на которые обычно растягивалась очередь, в семье рождался ребенок. И только при выполнении всех этих условий у пары возникал шанс переехать в отдельную двухкомнатную квартиру.