Доступность жилья включили в нацпроект "20 главных событий России за 20 лет"

В рамках проекта социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, что в современной истории в большей степени повлияло на жизнь молодежи.
Ключевые вопросы исследования задают участникам фокус-групп по всей стране. Опрос проводят среди граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом пишет mkset.ru.
После Октябрьской революции были особые представления о комфортном и качественном жилье для пролетариата. А в СССР наличие индивидуального жилья признали одной из базовых составляющих благополучия гражданина. Поначалу отдельную площадь выделяли в порядке очереди, как правило для семей. Одиноким гражданам предоставляли места в общежитии.
При этом улучшения жилищных условий можно было требовать только в случае подтвержденного дефицита площади: менее девяти квадратных метров на человека. Дефицит жилплощади давал право встать в очередь на квартиру. Затем за период в пять-семь лет, на которые обычно растягивалась очередь, в семье рождался ребенок. И только при выполнении всех этих условий у пары возникал шанс переехать в отдельную двухкомнатную квартиру.
Теперь квартиру не нужно ждать: ее можно купить любому человеку. В 2020 году в России отметили исторический максимум по числу заключенных ипотечных сделок – более 10 тысяч. Государственное субсидирование сделало возможным снижение ставки по ипотеке до льготных 5-6%. Выросший размер маткапитала позволил многим семьям с детьми использовать выплату в качестве первоначального взноса.
Некоторые банки начали принимать сертификаты материнского капитала в счет первого взноса еще до достижения ребенком трехлетия. По данной схеме размер кредита сначала увеличивали на сумму, равную номиналу сертификата, а потом пересчитывали обратно.
С 2000 года объем ввода в эксплуатацию нового жилья по стране вырос в три раза. По данным Росстата, 13% жителей России планируют улучшить свои жилищные условия в ближайшее время. И каждый пятый из них собирается строить частный дом.