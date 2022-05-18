Фото нового шеврона украинского министра обороны вызвало шквал негодования в сети

Фото нового шеврона украинского министра обороны вызвало шквал негодования в сети
Фото нового шеврона украинского министра обороны вызвало шквал негодования в сети
Вчера, 20:29ОбществоФото: фрагмент видео
Министр обороны Украины Алексей Резников продемонстрировал в соцсетях изображение шеврона с Божьей матерью, держащей в руках американский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Javelin. Это вызвало бурю негодования среди его подписчиков.

На фото изображен сам Резников, на рукаве которого красуется новый шеврон с Богоматерью и ракетным комплексом. ПЗРК в большом количестве поставляется в страну из США, пишут «Народные новости».

Пользователи социальных сетей были шокированы увиденным. В своих комментариях люди пишут, что украинские политики потеряли последние капли совести, у них не осталось ничего святого, они глумятся над символами верующих и др. А кое-кто даже написал, что новый шеврон украинского министра обороны называется «святая Джавелиния».

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