Фото нового шеврона украинского министра обороны вызвало шквал негодования в сети

Пользователи социальных сетей были шокированы увиденным. В своих комментариях люди пишут, что украинские политики потеряли последние капли совести, у них не осталось ничего святого, они глумятся над символами верующих и др. А кое-кто даже написал, что новый шеврон украинского министра обороны называется «святая Джавелиния».