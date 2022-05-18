Казаки раскритиковали идею мэра Екатеринбурга бить вандалов нагайками

Казаки раскритиковали идею мэра Екатеринбурга бить вандалов нагайками
Казаки раскритиковали идею мэра Екатеринбурга бить вандалов нагайками
Сегодня, 15:30ОбществоФото: pixabay.com
В Екатеринбурге казаки раскритиковали высказывание главы города Алексея Орлова по поводу борьбы с вандалами.

Начальник ГУ Федерации союза казаков по Уральско-Приволжскому округу Геннадий Ковалев резко раскритиковал высказывание мэра Екатеринбурга Алексея Орлова о борьбе с вандалами силами казаков. Напомним, что глава города предложил «бить вандалов нагайками».

По данным Ура.ру, Ковалев сказал, чтобы «ходили и били этих вандалов. Во всяком случае, попробуют». Однако все это «выльется в свисток», на том и завершится.

Он добавил, что казачество в регионе находится в недостаточно развитом состоянии, чтобы соответствовать ожиданиям. Сперва следует остановить разложение казачества, которое длится уже 10 лет, считает мужчина.

Напомним, что Алексей Орлов неосторожно высказался 17 мая. Он предложил направить казаков на борьбу с вандалами, рисующими граффити на стенах.

Позже мэр оправдался, заявив, что «погорячился». От сказанного он не отказался и пожелал встретиться с казаками. Их он хотел бы привлечь к охране парков.

Сюжеты:
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