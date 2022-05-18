Названы площадки-лидеры голосования за благоустройство в Нижнем Тагиле

Названы площадки-лидеры голосования за благоустройство в Нижнем Тагиле
Названы площадки-лидеры голосования за благоустройство в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:22Общество
В Нижнем Тагиле в голосовании жителей лидируют два пространства. Одно из них будут благоустраивать в следующем году.

Определены площадки-лидеры голосования за благоустройство в Нижнем Тагиле в будущем году. Об этом сообщает департамент информационной политики.

Предварительно известны две лидирующие площадки. Одну из них благоустроят, выделив на данную цель средства из федерального бюджета. Площадку-победителя объявят 1 июня.

За победу сражаются сквер Нижне-Выйский (15 164 голоса) и пространство возле домов 15, 15-а, 15-б, 17 и 19 на Черноисточинском шоссе (15 423 голоса).

Отмечается, что Нижний Тагил уже несколько лет участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». С 2018 года в городе привели в порядок 11 парков, скверов и зон отдыха. В этом году начали реконструировать Парк металлургов.

Проголосовать можно на сайте 66.gorodsreda.ru.

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