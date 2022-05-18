Опрессовки теплосетей стартовали в Нижнем Тагиле

Так, с 12 мая отключать горячую воду начнет НТ МУП «Тагилэнерго». Опрессовки начнутся на котельных Верхней Черемшанки и улице Бригадной, в Висимо-Уткинске, загородном лагере «Уральский огонек», санатории Руш, поселке Анатольский и других местах, которые обслуживает организация. С полным графиком можно ознакомиться на сайте администрации Нижнего Тагила.