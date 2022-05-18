Опрессовки теплосетей стартовали в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле начались гидроиспытания прочности тепловых сетей, они будут проходить до 31 мая. В городе подачей горячей воды в квартиры жителей занимаются НТ МУП «Горэнерго-НТ», НТ МУП «Тагилэнерго» и филиал АО «Регионгаз-инвест».
Так, с 12 мая отключать горячую воду начнет НТ МУП «Тагилэнерго». Опрессовки начнутся на котельных Верхней Черемшанки и улице Бригадной, в Висимо-Уткинске, загородном лагере «Уральский огонек», санатории Руш, поселке Анатольский и других местах, которые обслуживает организация. С полным графиком можно ознакомиться на сайте администрации Нижнего Тагила.
МУП «Тагилэнерго» также предоставило график отключения горячей воды в Дзержинском районе Нижнего Тагила. По окончании всех гидроиспытаний все тепловые насосные станции и теплосети будут переведены в летний режим работы.
Филиал АО «Регионгаз-инвест» обслуживает ДОК «Звездный», Нижнюю Черемшанку, Евстюниху, поселки Черноисточинск, Уралец, Сокол и другие объекты. Организация также предоставила график работ по опрессовке.
Также 23 мая пройдут опрессовки на котельной больничного комплекса станции Старате
У нас в квартале на подъездах развесили объявления об отключении горячей воды. Ее отключили с самого утра, восстановили подачу ближе к 16, но бежит холодная, рассказала TagilCity.ru жительница Выи.