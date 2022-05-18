Проект «20 главных событий России за 20 лет» оценил спрос на военную технику РФ

Проект «20 главных событий России за 20 лет» оценил спрос на военную технику РФ
Проект «20 главных событий России за 20 лет» оценил спрос на военную технику РФ
Вчера, 18:31Общество
Федеральный медиахолдинг 1MI при содействии Института развития интернета представил национальный проект под названием «20 главных событий России за 20 лет». 

В рамках реализации этого масштабного проекта политические аналитики совместно с социологами и журналистами выясняют, какие периоды современной истории заметнее всего отразились на молодом поколении. В исследовании принимают участие граждане Российской Федерации из возрастной категории 18 - 35 лет, сообщает сайт mkset.ru.

Наибольшие успехи в импортозамещении зафиксированы в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) страны. Украина, Соединенные Штаты и ряд европейских государств объявили в 2014 году о введении санкционных мер, которые наложили запрет на импорт предназначенной для армии РФ продукции.

Целый ряд отраслей советского ОПК оказался в 1991 году за рубежом. На территории Украины остались тогда следующие структуры: Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова, Конструкторское бюро Антонова и Запорожское ПО «Моторостроитель» им. Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Однако санкционные ограничения способствовали развитию экономики РФ и укреплению ее безопасности. Кроме того, эти меры дали толчок для дальнейшего развития современного отечественного ОПК. Довольно быстро было налажено производство силовых агрегатов для кораблей и вертолетов отечественного Военно-морского флота. Необходимую работу проводили ОАО «Климов» (г. Санкт-Петербург), Объединенная двигателестроительная корпорация, а также НПО «Сатурн» (Ярославская обл., г. Рыбинск),

В 2019 в небо впервые поднялся С-70 «Охотник» – первый разведывательно-ударный тяжелый беспилотный комплекс, не уступающий современным истребителям по объему полезной нагрузки. Этот дрон создали специалисты Опытно-конструкторского бюро П. О. Сухого.

В 2019 году взлетел также «Форпост-Р». В этом комплексе наши ученые заменили все компоненты иностранного производства. В 2021 году в рамках работы Международного военно-технического форума «Армия-2021» широкой аудитории презентовали ударную версию беспилотника, способного развивать скорость до 180 километров в час.

Ожидается, что в этом году наши ракетные войска стратегического назначения смогут пополнить свой арсенал 21-й пусковой установкой с межконтинентальными баллистическими ракетами. Среди них будет легендарный «Сармат».

Подчеркнем, что за минувшие 10 лет Российская Федерация не только значительно расширила, но и смогла укрепить свои международные связи. Нашу военную технику начали покупать страны Шанхайской организации сотрудничества.

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