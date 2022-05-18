Проект «20 главных событий России за 20 лет» оценил спрос на военную технику РФ

В рамках реализации этого масштабного проекта политические аналитики совместно с социологами и журналистами выясняют, какие периоды современной истории заметнее всего отразились на молодом поколении. В исследовании принимают участие граждане Российской Федерации из возрастной категории 18 - 35 лет, сообщает сайт mkset.ru.
Наибольшие успехи в импортозамещении зафиксированы в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) страны. Украина, Соединенные Штаты и ряд европейских государств объявили в 2014 году о введении санкционных мер, которые наложили запрет на импорт предназначенной для армии РФ продукции.
Целый ряд отраслей советского ОПК оказался в 1991 году за рубежом. На территории Украины остались тогда следующие структуры: Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова, Конструкторское бюро Антонова и Запорожское ПО «Моторостроитель» им. Великой Октябрьской Социалистической Революции.
Однако санкционные ограничения способствовали развитию экономики РФ и укреплению ее безопасности. Кроме того, эти меры дали толчок для дальнейшего развития современного отечественного ОПК. Довольно быстро было налажено производство силовых агрегатов для кораблей и вертолетов отечественного Военно-морского флота. Необходимую работу проводили ОАО «Климов» (г. Санкт-Петербург), Объединенная двигателестроительная корпорация, а также НПО «Сатурн» (Ярославская обл., г. Рыбинск),
В 2019 в небо впервые поднялся С-70 «Охотник» – первый разведывательно-ударный тяжелый беспилотный комплекс, не уступающий современным истребителям по объему полезной нагрузки. Этот дрон создали специалисты Опытно-конструкторского бюро П. О. Сухого.
В 2019 году взлетел также «Форпост-Р». В этом комплексе наши ученые заменили все компоненты иностранного производства. В 2021 году в рамках работы Международного военно-технического форума «Армия-2021» широкой аудитории презентовали ударную версию беспилотника, способного развивать скорость до 180 километров в час.
Ожидается, что в этом году наши ракетные войска стратегического назначения смогут пополнить свой арсенал 21-й пусковой установкой с межконтинентальными баллистическими ракетами. Среди них будет легендарный «Сармат».
Подчеркнем, что за минувшие 10 лет Российская Федерация не только значительно расширила, но и смогла укрепить свои международные связи. Нашу военную технику начали покупать страны Шанхайской организации сотрудничества.