Проект «20 главных событий России за 20 лет» оценил спрос на военную технику РФ

Однако санкционные ограничения способствовали развитию экономики РФ и укреплению ее безопасности. Кроме того, эти меры дали толчок для дальнейшего развития современного отечественного ОПК. Довольно быстро было налажено производство силовых агрегатов для кораблей и вертолетов отечественного Военно-морского флота. Необходимую работу проводили ОАО «Климов» (г. Санкт-Петербург), Объединенная двигателестроительная корпорация, а также НПО «Сатурн» (Ярославская обл., г. Рыбинск),