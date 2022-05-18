Психолог Хадарцева рассказала, как побороть боязнь темноты у детей

Психолог Хадарцева рассказала, как побороть боязнь темноты у детей
Психолог Хадарцева рассказала, как побороть боязнь темноты у детей
Вчера, 21:39ОбществоФото: pxhere.com
С боязнью темноты сталкиваются все дети из возрастной категории от трех до семи лет. Процесс развития данной фобии прокомментировала психолог Юлия Хадарцева.

В интервью корреспондентам NEWS.ru эксперт раскрыла причину возникновения фобии. Дело в том, что в темном помещении не заметны предметы, через которые нам свойственно обычно «заземляться». Человеку нужно видеть их, чтобы опереться в окружающем его пространстве, объяснила психолог. В результате появляется страх перед неизвестностью, который может усиливаться.

Эта фобия у нас от предков, всегда боявшихся ночных нападений. По словам Хадарцевой, нередко дети испытывают страх перед темнотой вследствие каких-то эмоциональных потрясений либо стрессов. Например, ребенка могли закрыть в темном помещении в виде наказания. Кроме того, он мог перенять страхи, если у него тревожные родители, и они переживали подобное, будучи детьми.

«Ни в коем случае нельзя своих детей оставлять одних в темной комнате, если они боятся, — заявила психолог. — Нужно читать добрые сказки перед сном. Обязательно нужно смотреть, какой контент потребляет ребенок в различных соцсетях. Важно, чтобы там не было сцен насилия».

При наличии страха перед темнотой у самих взрослых специалист советует семейные прогулки перед сном. Кроме того, хороший помощник — спорт. После физических упражнений снимается общее внутреннее напряжение, и темные помещения уже не будут вам столь страшны. При приступе никтофобии в темноте предпринимайте такие же меры, как и в случае с паническими атаками, рекомендует эксперт.

Хадарцева уточнила: все свое внимание следует сфокусировать на собственном дыхании, необходимо полностью на нем сконцентрироваться и ощутить под стопами пол. Далее скажите себе: «Я жив, никакая катастрофа не произойдет, со мной все хорошо». Такие действия постепенно приведут вас к пониманию того, что причины для беспокойства действительно отсутствуют, подытожила психолог.

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