Тагильская художница обжалует решение суда о дискредитации Вооруженных сил РФ

Тагильская художница обжалует решение суда о дискредитации Вооруженных сил РФ
Тагильская художница обжалует решение суда о дискредитации Вооруженных сил РФ
Сегодня, 15:34ОбществоФото: TagilCity.ru
Тагильчанка Алиса Горшенина и ее адвокат настаивают, что правоохранители не собрали весомых доказательств вины в публичных действиях, дискредитирующих Вооруженные силы России.

18 мая Ленинский районный суд признал виновным известную тагильскую художницу Алису Горшенину в публичный действиях по дискредитации Вооруженных сил России. Однако адвокат и сама обвиняемая не согласны с подобным решением и намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Я была готова, что будет такое решение, но я с ним не согласна. Будем обжаловать. Но, в общем и целом, я не удивилась, поделилась с редакцией TagilCity.ru Алиса Горшенина.

Адвокат девушки Рустам Ризванов настаивает, что доказательная база обвинения недостаточна для вынесения такого решения. Антивоенные призывы, которые по мнению правоохранителей присутствуют на фото, невозможно разглядеть. Да и саму белую ленту в качестве доказательства не изъяли.

Данное решение, конечно, будет обжаловано. Я как юрист предполагал, что производство по делу прекратят, потому что никаких доказательств допустимых в деле не было, обвинение было неконкретизировано. Руки у нас не опускаются, будет биться до конца, считаю, что мы на верном пути, отметил Рустам Ризванов.

Напомним, известную художницу Алису Горшенину оштрафовали на 35 тысяч рублей за публичные действия, дискредитировавшие Вооруженные силы РФ за пределами страны. Данная статья была введена после начала спецоперации России на Украине.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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