Тагильская художница обжалует решение суда о дискредитации Вооруженных сил РФ

Данное решение, конечно, будет обжаловано. Я как юрист предполагал, что производство по делу прекратят, потому что никаких доказательств допустимых в деле не было, обвинение было неконкретизировано. Руки у нас не опускаются, будет биться до конца, считаю, что мы на верном пути, отметил Рустам Ризванов.