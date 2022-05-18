Тагильские предприниматели смогут экономить до 50% на безопасности и логистике

Тагильские предприниматели смогут экономить до 50% на безопасности и логистике
Тагильские предприниматели смогут экономить до 50% на безопасности и логистике
Сегодня, 09:00ОбществоФото: 1MI
Новый сервис для предпринимателей Среднего Урала запустил МегаФон. Теперь клиенты компании могут экономить до 50% на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности и управления продажами.

После исследований потребностей клиентов малого и среднего бизнеса оператор добавил в новый сервис «МегаФон ПроБизнес» предложения от различных партнеров. Это поможет наиболее эффективно вести работу предпринимателям.

Теперь клиентам «МегаФона» доступны услуги онлайн-бухгалтерии «Мое дело», антивируса «Касперский», конструктора сайтов Nethouse, транспортной компании «Деловые Линии» и других. Новым партнером провайдера стала платформа Metacommerce, там можно посмотреть ассортимент и цены конкурентов.

На сегодняшний день для бизнесмены стараются организовать работу по оптимальным ценам, большинство из них предпочитают отечественные решения. Для того, чтобы предложить клиентам выгодные условия, МегаФон налаживает сотрудничество с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения,

«МегаФон ПроБизнес» дает возможность малому и среднему бизнесу получать постоянные скидки, выбирать необходимые программы и продукты. В среднем, экономия в месяц составляет от 3 тысяч рублей на каждом сервисе, рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Чтобы воспользоваться данными услугами, необходимо выбрать нужную услугу на сайте подписки и оплатить их со счета телефона. Стоимость подписки на скидку одного партнера МегаФона составит 499 рублей в месяц, после регистрации скидка применяется автоматически.

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