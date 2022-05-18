Уголовное дело заведено в отношении подростка, участвовавшего в избиении тагильчан

Уголовное дело заведено в отношении 16-летнего подростка, который участвовал в избиении троих тагильчан на Вагонке. Всего нападавших было четверо, причиной конфликта стало сделанное замечание.

Драка случилась 12 мая в Дзержинском районе во дворе домов Орджоникидзе — Тельмана. Подростки нанесли увечья трем местным жителям, пострадавшие обратились в больницу. В полиции выяснили, что жильцы дома сделал замечание подросткам, стоявшим в подъезде. В ответ они стали вести себя агрессивно, между тремя мужчинами и четырьмя несовершеннолетними возник словесный конфликт, который перерос в драку на улице. На данный момент все личности подростков установлены. К нанесению телесных повреждений причастен 16-летний молодой человек. Несовершеннолетний состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних в отделении полиции № 17, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». Там отметили, что подросток неоднократно совершал противоправные действия и большую часть времени проводит на улице. На его отца несколько раз были составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за причинение побоев тагильчанам. Также в правоохранительных органах проверяют остальных троих несовершеннолетних участников драки. Все они будут находиться под контролем инспекторов ПДН. Напомним, очевидцы сообщили, что нападавшие били тагильчан кирпичами и бутылками. Кроме того подростки были вооружены ножом. Избившие мужчину подростки в Нижнем Тагиле были вооружены ножом и кирпичами

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