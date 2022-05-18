В Нижнем Тагиле к 300-летию города вышивают самый большой герб в России

В Нижнем Тагиле к 300-летию города вышивают самый большой герб в России
В Нижнем Тагиле к 300-летию города вышивают самый большой герб в России
Сегодня, 10:27ОбществоФото: pixabay.com
Активисты Нижнего Тагила вышивают трехметровый герб, который планируют вручить мэру Владиславу Пинаеву.

В Нижнем Тагиле к 300-летию города вышивают самый большой герб в России. Его длина будет составлять три метра. Проект сможет попасть Книгу рекордов, пишут ИА «Все новости».

Вышиванием данного герба занимается свыше 200 человек. Автором идеи - учительница Любовь Пименова. Задумка посетила ее еще в 2017 году.

Известно, что для герба используется 30 цветов. Затрачивается свыше двух тысяч мотков ниток.

Герб уже находится на завершающей стадии. В планах активистов – вручить герб мэру, который должен будет подобрать для него место для размещения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
мэргербы#2
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