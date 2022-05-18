В сети появилась карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», Авито, ГИБДД и Wildberries

Создатели карты, выложивших данные пользователей «Яндекс.Еда» в марте 2022 года, дополнили ее данными из баз ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников.

В списках объединяется информация по адресам, номерам телефонов, VIN-номерам автомобилей и другими данными. В базе даже есть поиск по фамилии или номеру телефона. В утекших данных есть даже адреса и телефоны знаменитостей, таких как Ксения Собчак, Петр Дерипаска (сын бизнесмена Олега Дерипаски), а также еще порядка трех десятков человек, пишет Forbes. Создатели портала сообщают, что «конфиденциальность не ценится», а многие личные данные незаконно попадают в сеть. На своем сайте они пишут, что «Яндекс.Еда» получила штраф в 60 тысяч рублей за утечку данных от почти 6,4 миллиона пользователей. Таким образом, по их словам, стоимость одного пользователя составила 0,009 рубля. Также на странице проекта говорится, что больше данных попадает в руки преступников, которые могут использовать ее с целью запугивания или обмана. В «Яндекс.Еде» заявили, что новых утечек данных у них не было. То же самое сказали и в Wildberries, пишут «Новые известия». Напомним, данные более тысячи пользователей Нижнего Тагила тоже попали в карту пользователей в марте. Тогда были выложены их имена, адреса, номера квартир и даже коды от домофонов. Данные более тысячи пользователей «Яндекс.Еда» в Нижнем Тагиле попали в сеть

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