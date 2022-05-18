В сети появилась карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», Авито, ГИБДД и Wildberries

В сети появилась карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», Авито, ГИБДД и Wildberries
В сети появилась карта с утекшими данными «Яндекс.Еды», Авито, ГИБДД и Wildberries
Сегодня, 13:34ОбществоФото: 1MI
Создатели карты, выложивших данные пользователей «Яндекс.Еда» в марте 2022 года, дополнили ее данными из баз ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников.

В списках объединяется информация по адресам, номерам телефонов, VIN-номерам автомобилей и другими данными. В базе даже есть поиск по фамилии или номеру телефона. В утекших данных есть даже адреса и телефоны знаменитостей, таких как Ксения Собчак, Петр Дерипаска (сын бизнесмена Олега Дерипаски), а также еще порядка трех десятков человек, пишет Forbes.

Создатели портала сообщают, что «конфиденциальность не ценится», а многие личные данные незаконно попадают в сеть. На своем сайте они пишут, что «Яндекс.Еда» получила штраф в 60 тысяч рублей за утечку данных от почти 6,4 миллиона пользователей. Таким образом, по их словам, стоимость одного пользователя составила 0,009 рубля.

Также на странице проекта говорится, что больше данных попадает в руки преступников, которые могут использовать ее с целью запугивания или обмана.

В «Яндекс.Еде» заявили, что новых утечек данных у них не было. То же самое сказали и в Wildberries, пишут «Новые известия».

Напомним, данные более тысячи пользователей Нижнего Тагила тоже попали в карту пользователей в марте. Тогда были выложены их имена, адреса, номера квартир и даже коды от домофонов.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
утечкаперсональные данныеданные#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы