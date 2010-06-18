19 июня в г. Нижний Тагил во второй раз пройдет Парад Невест

С 14.00 будет проходить регистрация участниц Парада на Театральной площади. Для того, чтобы зарегистрироваться и поучаствовать в розыгрыше призов, достаточно придти до 15.00 на Театральную площадь в свадебном платье. Все невесты получат номерки для участия в розыгрыше призов. В 15.00 начнется шествие невест по улице Ленина до парка им. Бондина. С 16.00 до 19.00 в парке им. Бондина участниц и гостей парада ожидает развлекательная программа и розыгрыш призов и подарков.