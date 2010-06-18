19 июня в г. Нижний Тагил во второй раз пройдет Парад Невест
Организаторами мероприятия традиционно стали ООО «Урал Масс Медиа» и Молодежная Организация «Уралвагонзавод».
С 14.00 будет проходить регистрация участниц Парада на Театральной площади. Для того, чтобы зарегистрироваться и поучаствовать в розыгрыше призов, достаточно придти до 15.00 на Театральную площадь в свадебном платье. Все невесты получат номерки для участия в розыгрыше призов. В 15.00 начнется шествие невест по улице Ленина до парка им. Бондина. С 16.00 до 19.00 в парке им. Бондина участниц и гостей парада ожидает развлекательная программа и розыгрыш призов и подарков.
Портал TagilCity проведет фотоконкурс на лучшую невесту из числа участниц Парада. Фотографии всех невест будут размещены на TagilCity, где и будет проходить голосование за лучшую невесту.
Единственное условие для участия в Параде Невест – свадебное платье. А еще желание почувствовать себя невестой или вспомнить день своей свадьбы.Создание семьи - естественный и необходимый этап отношений, но статус семьи и брака сегодня нуждается в поддержке, уверены организаторы. Парад Невест призван напомнить о ценности брака, замужества и материнства.
© Ольга Орехова TagilCity.ru