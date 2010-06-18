Бонни и Клайд по-тагильски. Криминальную парочку задержала милиция г. Нижний Тагил
18 июня 2010, 14:34ОбществоArtem
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Криминальную парочку задержали сотрудники уголовного розыска Ленинского района.
Парень и девушка – жители улицы Кушвинская подозреваются в совершении серии грабежей на территории Ленинского района. Как рассказали в пресс-службе УВД, явного почерка у этой парочки не было. Предпочтений в выборе жертв тоже. Нападали они и на женщин и на мужчин. А добычей чаще всего становились сотовые телефоны и деньги. На сегодня уже доказана причастной этого криминального дуэта к совершении 5-ти грабежей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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