Бонни и Клайд по-тагильски. Криминальную парочку задержала милиция г. Нижний Тагил

Парень и девушка – жители улицы Кушвинская подозреваются в совершении серии грабежей на территории Ленинского района. Как рассказали в пресс-службе УВД, явного почерка у этой парочки не было. Предпочтений в выборе жертв тоже. Нападали они и на женщин и на мужчин. А добычей чаще всего становились сотовые телефоны и деньги. На сегодня уже доказана причастной этого криминального дуэта к совершении 5-ти грабежей.