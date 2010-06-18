Денег на капремонт и строительство дорог в Свердловской области добавят

По словам главы свердловского правительства Анатолия Гредина, средства будут направлены на региональные дороги, а также на «разморозку» сельхозпроекта «Уральская деревня». Почти 800 млн. рублей из этой суммы запланировано на ремонт областных дорог, более 700 млн. рублей - на строительство новых магистралей. Большую часть этих средств планируется потратить на строительство окружной дороги вокруг Екатеринбурга, отмечает агентство «Новый Регион».