Екатеринбург и Вену свяжет прямой авиарейс

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 16 июля открывает авиарейс Екатеринбург-Вена. Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика, рейс будет выполняться по пятницам с удобным послеобеденным временем вылета - вылет из Екатеринбурга в 15-35, прибытие в Вену в 16-00. Минимальный тариф по маршруту Екатеринбург-Вена-Екатеринбург составит 369 евро плюс сборы. В пресс-службе отметили, что по договору с интерлайн-партнером авиакомпании – «Austrian Airlines» – возможно оформить билет на транзитный перелет через Вену по всей маршрутной сети австрийской авиакомпании. Это многие города Европы, страны Юго-Восточной Азии и Австралии.