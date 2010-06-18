Финал конкурса Мисс «Уралконтрактнефть»

12 финалисткам заочного этапа конкурса предстоит пройти испытания: каждая должна будет рассказать о себе и объяснить, почему именно она достойна быть лицом компании «Уралконтрактнефть», ответить на непростые вопросы о топливе и машинах, представитьпоставленный спортивный номер и красиво задрапироваться в предложенную ткань. Каждый конкурс жюри оценивает по 10-балльной системе.

Среди участниц есть не только профессиональные, но и начинающие модели.ПомимоМисс «Уралконтрактнефть» жюри и зрители выберут Вице-мисс «Уралконтрактнефть» и Мисс зрительских SIM-патий. Девушки, набравшие максимальное количество баллов в конкурсе «Визитка», в спортивном, креативном конкурсах,станутМисс Очарование, Мисс Фитнесс, Мисс Fashion.

Награждение победительниц пройдет 19 июня в том же клубе.Мисс «Уралконтрактнефть» станет обладательницей 10000 рублей, Вице-мисс «Уралконтрактнефть» - 100 литров бензина. Победительницы в других номинациях получатподарочные сертификаты: Мисс зрительских SIM-патий - от компании «МОТИВ», Мисс Очарование - от салона красоты «Кристина», Мисс Фитнес - от фитнес-центра «Виват», Мисс Fashion - от магазина «Антураж».

В состав жюри войдут представители компаний «Уралконтрактнефть» и «Мотив», магазинов «Энтузиаст», «Антураж.Светильник», салона красоты «Кристина» и директор арт-холдинга «Вернисаж» Татьяна Аникиевич.