Госавтоинспекторы г. Нижний Тагил советуют родителям всегда держать ребенка за руку

Причиной этих происшествий инспекторы ГИБДД называют то, что родители недостаточно контролировали детей. Например, часто взрослые не сами держат малыша за руку, а позволяют ему держаться, к примеру, за сумку. А это чревато потерей контроля ситуации, считает инспектор по пропаганде нижнетагильской ГИБДД Элина Благинина. Ребёнка может напугать резким манёвром автомобиль. Или отвлечь выпавшая из рук игрушка. Он отпустится от взрослого, а значит, в экстренной ситуации родитель не успеет остановить, отдёрнуть или оттолкнуть малыша. Не менее важно держать ребёнка за руку, когда вы идёте по двору или стоите на остановке. Научите его всегда ходить по тротуару. А если такового нет, по самому краю дороги.