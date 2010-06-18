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Госавтоинспекторы г. Нижний Тагил советуют родителям всегда держать ребенка за руку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Госавтоинспекторы г. Нижний Тагил советуют родителям всегда держать ребенка за руку

18 июня 2010, 15:03ОбществоArtem
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