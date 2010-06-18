Исполнилось 70 лет тагильскому коксохимическому производству
18 июня 2010, 15:17ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18 июня на НТМК состоялись торжественные мероприятия, посвященные 70-летию со дня выпуска первого тагильского кокса, сообщает пресс-служба уральских предприятий «Евраза».
На праздничных мероприятиях присутствовали управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев и мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева.
На сегодняшний день коксохимическое производство НТМК состоит из 7 основных цехов, работают 4 современные коксовые батареи. В месяц КХП вырабатывает 191 тыс. тонн кокса. За качеством сырья и выпускаемой продукции следит Центральная лаборатория КХП.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей