Исполнилось 70 лет тагильскому коксохимическому производству

На праздничных мероприятиях присутствовали управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев и мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева.

На сегодняшний день коксохимическое производство НТМК состоит из 7 основных цехов, работают 4 современные коксовые батареи. В месяц КХП вырабатывает 191 тыс. тонн кокса. За качеством сырья и выпускаемой продукции следит Центральная лаборатория КХП.