На выставке «Оборона и защита-2010» отпразднуют 20-летие МЧС России

Как сообщает ДжастМедиа со ссылкой на организаторов, празднование юбилея будет отражено в объединенной экспозиции министерства чрезвычайных ситуаций. Программа включает и зрелищные мероприятия: действия служб спасения при ликвидации дорожно-транспортного происшествия, при срабатывании взрывного устройства, при тушении пожара в жилом доме. «Оборона и Защита-2010» пройдет в Нижнем Тагиле с 14-го по 17-е июля. Сегодня формируется состав участников. На выставку «Оборона и защита-2010» съедутся более 300 предприятий из 40 регионов.