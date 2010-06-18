На выставке «Оборона и защита-2010» отпразднуют 20-летие МЧС России
18 июня 2010, 14:44ОбществоArtem
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Международная выставка «Оборона и защита-2010» в год 20-летия МЧС России.
Как сообщает ДжастМедиа со ссылкой на организаторов, празднование юбилея будет отражено в объединенной экспозиции министерства чрезвычайных ситуаций. Программа включает и зрелищные мероприятия: действия служб спасения при ликвидации дорожно-транспортного происшествия, при срабатывании взрывного устройства, при тушении пожара в жилом доме. «Оборона и Защита-2010» пройдет в Нижнем Тагиле с 14-го по 17-е июля. Сегодня формируется состав участников. На выставку «Оборона и защита-2010» съедутся более 300 предприятий из 40 регионов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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