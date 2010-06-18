Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе уральских шахт

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в результате проверочных мероприятий, в которых принимали участие специалисты инспекции труда и Ростехнадзора, были выявлены многочисленные нарушения. В частности, на шахтах «Красная шапочка», «Кальинская», «Ново-Кальинская», принадлежащих компании «Севуралбокситруда», не принимаются меры по составлению вентиляционных планов отдельных горизонтов месторождений. При проверке шахт «Магнетитовая», «Южная» и «Естюнинская», принадлежащих ВГОКу, установлены факты эксплуатации подъемных клетей, не прошедших экспертизу. Различные нарушения выявлены и на ряде других шахт. По фактам нарушений возбуждены административные дела, а руководству предстоит устранить нарушения.