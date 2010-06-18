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Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе уральских шахт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе уральских шахт

18 июня 2010, 14:56ОбществоArtem
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